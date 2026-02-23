Podcast over zeiltocht rond de wereld door oud-Harense Astrid Pascal

Door: Redactie

Ze had een prachtig leven in Haren en een boeiende baan in het UMCG. Astrid Pascal wist dus niet wat haar overkwam toen haar echtgenoot een punt achter het huwelijk wilde zetten. Vanaf die dag moest zij een nieuwe koers in het leven gaan bepalen.

Met haar tweede echtgenoot Hans, die ze de Kapitein noemt, ondernam zij een groot avontuur. Zonder ervaring stapte ze aan boord van zijn zeilboot en zou samen met hem in vijf jaar de wereld rondvaren. Deze tocht veranderde haar leven en ze stapte als herboren in 2024 weer van boord. Over haar avonturen op zee én over de ontdekking van zichzelf schreef zij het boek ‘De kapitein en ik’ dat verkrijgbaar is bij boekhandel Boomker in Haren (en online).

Op verzoek van Haren de Krant vertelt ze haar verhaal in de podcast ‘de Kern van het verhaal – de kapitein en ik zeilden de wereld rond’.

De podcast duurt 48 minuten en is de beluisteren via deze link: https://open.spotify.com/episode/0Ec6qyAzyf6XEHWrza1J5O