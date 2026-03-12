Poëtisch initiatief aan de Tuindorpweg

Nieuws:

Door: Redactie

Bewoners van de Tuindorpweg in Haren hebben een bijzonder initiatief bedacht om poëzie dichter bij de buurt te brengen: een gedichtenkast.

Op een grasveldje langs de weg wordt op 16 april om 19.30 uur een kleine kast geplaatst met daarin gedichten die ter plekke gelezen kunnen worden. Renée Luth, de voormalige stadsdichter zal het met een eerste gedicht openen.

Passanten kunnen plaatsnemen op het picknickbankje ernaast om de teksten rustig te lezen, erover te mijmeren of zich te laten inspireren.

Het initiatief is bedoeld als een plek waar buurtbewoners en passanten even kunnen stilstaan bij poëzie en eventueel ook zelf een gedicht kunnen schrijven. Nieuwe gedichten kunnen vervolgens in de kast worden opgehangen zodat ook anderen ze kunnen lezen. In het kastje staat een korte gebruiksaanwijzing.

Een van de initiatiefnemers zegt: “We hopen dat dit een plek wordt waar mensen even pauzeren, zich laten raken door woorden en misschien zelf ook iets op papier zetten. Zo kan poëzie in de wijk blijven groeien.”