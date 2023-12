Poëzie over Sinterklaas

Nieuws:

Door: Redactie

Door Gonny Setz uit Haren

Sinterklaasfantasie

Als het schemert in december

En de Sint is weer in ’t land

Zit ik vaak wat in gedachten

te kijken naar de overkant.

Onze horizon is prachtig

en als de zon dan ondergaat

weet ik dat pal hier tegenover

een bijzonder tafereel ontstaat.

Want daar staan een aantal huizen

niks niet stijfjes op een rij

maar gewoon een allegaartje

met her en der een boom erbij.

Mijn fantasie speelt me dan parten

‘k zie dan duidelijk Sinterklaas

Over de daken galopperen

Al of niet met veel geraas.

Meen dan zelfs de wind te horen

De trippeltrappels van zijn paard

En dan gaat mijn hart weer open

dit is weer de moeite waard!