Politie waarschuwt weer voor Engelssprekende klusjesmannen

Door: Redactie

Deze dagen zijn er weer meldingen binnengekomen bij krant en politie: mannen die Engels spreken melden zich bij particulieren om zich aan te bieden als klusjesman. Het zou kunnen gaan om Ierse mannen in een wit bestelbusje (Irish Travelers). De politie adviseert niet met ze in zee te gaan of vooraf goed na te gaan wie de mannen zijn en wat voor bedrag ze in rekening gaan brengen.

In ieder geval zijn de mannen actief geweest aan de Oosterweg. De buurtagenten in Haren hebben het bericht gedeeld met de What’s App-groepen (buurtpreventie) in Haren.