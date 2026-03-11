Politieagenten en boa’s jagen op jeugd tijdens ‘ Hunted’

Door: Redactie

Woensdag organiseerden de jongerenwerkers van Haren ‘Hunted’ in Oosterhaar. Dat is een spel waarbij kinderen en jongeren drie stempelposten in de wijk moeten bereiken zonder door de jagende agenten en boa’s getikt te worden. Wie getikt wordt is af.

Het doel van dit spel is dat kinderen en jongeren in contact komen met agenten en boa’s. Dat kan nu en later alleen maar bijdragen aan betere verhoudingen. Waarschijnlijk om die reden waren heel wat agenten en boa’s (per fiets, scooter, motor, politiebusje) bereid om mee te spelen. Het leverde een harmonieuze sfeer op.

OBS de Wissel was start- en eindpunt. Om 16.00 uur startten de basisschoolleerlingen van Haren en in de avond de oudere jeugd. Kinderen kregen een spierwitte papieren overall aan en een plattegrond van de wijk waarop de stempelposten waren aangegeven. Na het startschot kregen zij een paar minuten voorsprong. Daarna begonnen de agenten en boa’s met hun jacht door steegjes, laantjes en parken. Al snel bereikten de eersten een stempelpost, maar daarna werd het een echt kat-en-muis spel, want de jagers deden goed hun best. Ze verstopten zich achter auto’s om ineens toe te slaan. Fietsende agenten trokken sprintjes, maar dat deden de kinderen ook. Kinderen die waren afgetikt werden als troost door een politiebusje naar De Wissel teruggebracht. “In dat busje was het vet leuk”, roept één van de kinderen. Een ander is in tranen, want hij had de agenten niet kunnen ontlopen. Voor iedereen was er bij thuiskomst drinken en toen kwamen de verhalen.

De jongerenwerkers Wibrand, Marcel en Marcel kregen ondersteuning van veel vrijwilligers en twee ehbo-ers. Zij bedankten OBS de Wissel voor de gastvrijheid. Het spel werd zoals bedoeld een ontmoeting van generaties. Maar bovenal was de boodschap duidelijk: politieagenten en handhavers zijn je vrienden.

Foto: Vlak voor de start was er al een levendig contact tussen agenten en kinderen.

