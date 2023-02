Nieuws:

Door: Redactie

Donderdag a.s. is er een Politiek Café in ’t Clockhuys.

23 februari 14-15 uur

Provinciale politici worden ondervraagd over hun visie op Haren.

Wat kunnen zij betekenen voor ouderen?

Interviewer: Hein Bloemink

Organisatie: Stichting Clockhuysplein Haren