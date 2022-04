Politiek wil weten of opvang Oekraïners kan blijven doorgaan

Door: Redactie

De VVD in Groningen moedigt de gemeente aan om ook op langere termijn te waken over goede opvang van mensen uit Oekraïne. Bij dit initiatief hebben andere partijen zich aangesloten: Stadspartij 100% voor Groningen, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie, PvhN en PvdD.

Ietje Jacobs (VVD): “Wij zijn vorige week ambtelijk bijgepraat en zijn onder de indruk van hetgeen er momenteel gebeurt. Zoals het nu lijkt worden de vluchtelingen voornamelijk opgevangen op drie locaties in de gemeente. Waar wij zorgen over hebben is of deze locaties voor langere tijd beschikbaar en geschikt zijn. Terwijl de toestroom waarschijnlijk alleen maar zal toenemen.

In de media verschijnen veel mooie en hartverwarmende berichten over particuliere opvang. Toch schreef de Telegraaf enkele dagen geleden dat de eerste zogenoemde “spijt-gezinnen” zich melden bij gemeenten. Deze goedwillende mensen hebben zich verkeken op de impact van het in huis nemen van mensen op de vlucht voor oorlog, die onze taal niet spreken en vaak getraumatiseerd zijn.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wat de negen partijen graag willen weten is of de gemeente op de hoogte is waar en hoeveel particuliere opvang in onze gemeente plaatsvindt. Is daar zicht op en in hoeverre hebben we daar grip op. En natuurlijk ook of de verhalen van ‘spijt-opvang’ in onze gemeente spelen”.

Tenslotte willen de negen partijen dat de Oekraïense kinderen, vrouwen en mannen zo snel mogelijk kunnen deelnemen in en aan de Groningse gemeenschap. Dat helpt de zinnen te verzetten en maakt het verblijf hier aangenamer. Bij deelnemen denken de partijen aan werken, naar school gaan en opgenomen worden in het (sport)verenigingsleven.

Over bovenstaande zorgen, wensen, (on)mogelijkheden en meer stellen de negen partijen morgen mondeling vragen aan het demissionaire college.



Ietje Jacobs, VVD