Presentatie over veiligheid in en rond huis op 9 maart in Haren

Door: Redactie

Wat moet u doen bij vlam in de pan? En hoe maakt u van uw huis een veilig thuis? Wilt u alles weten over plezierig en veilig wonen? Op woensdagmiddag 9 maart is er een informatief evenement op het Raadhuisplein in Haren. Daar vindt vanaf 13.00 uur de Demo in de Buurt plaats. De Demo is een initiatief van Univé Noord-Nederland en de Veiligheidsregio Groningen.

Tijdens de Demo in de Buurt is er voor jong en oud van alles te ontdekken, te leren en te doen. Zo komt de brandweer langs voor verschillende demonstraties, kunt u op de veiligheidsmarkt in gesprek met bedrijven en organisaties die u alles over zorgeloos wonen kunnen vertellen en houdt men een speciale rookmelderactie.

Veiligheidsmarkt: AED-training en inbraakpreventie

Op de veiligheidsmarkt staat plezierig en veilig wonen centraal. U kunt er onder meer leren hoe een AED werkt of wat u kunt doen tegen inbraak. Daarnaast zijn er meerdere (oude) brandweervoertuigen te bekijken. De Demo in Haren wordt rond 13.00 uur op feestelijke wijze geopend door wethouder Philip Broeksma (gemeente Groningen), Jan Mossel (bestuurder Univé Noord-Nederland) en regionaal commandant Roelf Knoop (Veiligheidsregio Groningen/Brandweer Groningen).

Rookmelders redden levens

De rookmelder is de hoofdrolspeler tijdens de Demo in de Buurt. Op 1 juli 2022 moet namelijk in elk huis in Nederland op iedere verdieping een rookmelder hangen. Belangrijk, want als je slaapt is je reukorgaan uitgeschakeld. De meeste slachtoffers van een brand komen dan ook om het leven door het inademen van rook en niet door de brand zelf. Daarom hangen medewerkers van Univé Noord-Nederland tijdens de Demo in de Buurt gratis rookmelders op bij een groep oudere leden in Haren. Andere leden en bezoekers kunnen op de veiligheidsmarkt met korting rookmelders aanschaffen.

Voorkomen en beperken risico’s

De Demo wordt georganiseerd in samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen. Met de actie wil Univé Noord-Nederland leden en niet-leden wijzen op het belang en de verplichting van rookmelders in huis. Univé zet zich namelijk actief in voor het voorkomen en beperken van risico’s