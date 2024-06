Nieuws:

Door: Redactie

Op de braderie in Oosterhaar konden voorbijgangers bij de stand van Icare thuiszorg een gokje wagen naar het aantal sinaasappels die daar stond in een grote mand.

Er waren twee jeugdige winnaars die afgelopen vrijdag hun prijs in ontvangst mochten nemen. Ze kregen een cadeaubon van Berends groente en fruit, met een mooie oranje voetbal.

Op de foto: Quinn, Odin, Anita, Erik