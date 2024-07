Printfoutje met hinderlijke gevolgen op het Maartenscollege

Nieuws:

Door: Redactie

Rector Roel Scheepens is de eerste om te zeggen dat het een menselijke, doch vervelende fout is, waardoor vorige week 140 diploma’s incompleet werden uitgeprint en aan blije leerlingen overhandigd.

“Je moet denken op het niveau van een verkeerd vinkje bij het invoeren van de gegevens”, zegt Scheepens desgevraagd. “Daardoor staat er dat de leerling zijn diploma heeft behaald te Haren en dat had moeten zijn: op het Maartenscollege te Haren. Daardoor is het diploma officieel ongeldig, maar ik denk dat vervolgopleidingen er niet altijd moeilijk over zullen doen. Als ze het al zouden opmerken.” De fout moest dus worden hersteld.

Volgens Roel Scheepens waren het de ouders van een leerling, die donderdag na de feestelijke diploma-uitreiking opmerkten dat er iets miste. “We zijn het direct gaan controleren en toen bleek dat het inderdaad fout is gegaan. We hebben inmiddels de nieuwe diploma’s klaar en die zouden we het liefst per post toesturen. Helaas kan dat niet, want de leerlingen moeten het document persoonlijk ondertekenen bij de uitreiking. Er zit niets anders op, ze moeten nog één keer naar school terugkeren.”

Een groot drama is het natuurlijk niet, maar Scheepens baalt wel. Toch ziet hij er ook de humor van in dat de geslaagden nu een zeer uniek diploma hebben, een collectors item. Maar daar hebben ze niets aan, want zodra ze het correcte diploma ontvangen, moeten ze het foute exemplaar weer inleveren.