Programma Jubileum Nicolaaskerk Haren (2024)

Door: Redactie

De Nicolaaskerk aan de Irenelaan bestaat 65 jaar. De Hildegardparochie heeft een feestcommissie samengesteld, die het onderstaande programma presenteert.

Zondag 8 september 09.30 uur – viering en opening tentoonstelling

Openingsviering, voorganger Pastor Myriam Oosting. Kindernevendienst. Zang: Nicolaaskoor. Orgel: Drik Hoogstede.

Aansluitend is de opening van de tentoonstelling 65 jaar H. Nicolaaskerk door pastor Myriam Oosting. Er is koffie, thee, limonade en iets lekkers. Op de tentoonstelling zijn foto’s, documenten, boeken, attributen te zien uit die tijd, zelfs met een eerste begin in 1940. Tevens worden bijzondere kazuifels en andere liturgische kleding tentoongesteld met uitleg, b.v. over de liturgische kleuren. Foto’s uit vervlogen tijden (trouwerij, 1e communie, festiviteiten) worden opgehangen. In de doopkapel zal een presentatie te zien zijn met foto’s, documenten en toelichtende teksten. De tentoonstelling is aansluitend aan elke zondagviering geopend tot en met 29 september en eventueel op afspraak voor groepen.

Zondag 15 september 09.30 uur – viering

Viering met Pastor Peter Vos als genodigde voorganger. Zang: cantorgroep. Dwarsfluit: Denise Doek. Orgel: Ludith Haarsma en Drik Hoogstede.

Na de viering: koffie/thee/limonade. Tentoonstelling open tot 14 uur.

Zondag 22 september 09.30 uur – viering

Eucharistie met Pastoor Arjen Jellema. Gregoriaanse vaste gezangen uit de 8e mis en 3e credo door Gregoriaans gelegenheidskoor. Dirigent: Ton tromp. Orgel: Drik Hoogstede. Na de viering: koffie/thee/limonade. Tentoonstelling open tot 14 uur.

Maandag 23 september: lezing 15.00 tot 17.00 uur in Parochiezaal

Extra lezing van ‘Special senioren convent’ door Anneke Hooymans over de liturgische betekenis van en invloed op de kunstschilder Aad de Haas. Toegang is vrij (na aanmelding via expo.nicolaas@outlook.com (max #45 pers). De tentoonstelling is geopend tot 17.30 uur.

Vrijdag 27 september 19.30 – 22.30 uur PUB QUIZ

Wijkbewoners en de kerk: voor 10 teams van 6 personen (18+) uit de wijk/vereniging/straat/school is er een Pub Quiz.

Locatie: Westerholm, Irenelaan 1 Haren. Inschrijving 12 € per team. Er zijn vragen over onze wijk, dorp Haren, algemene zaken, cultuur, muziek etc. Er is een hapje en een drankje. Inschrijving per team staat open vanaf 1 sept tot 14 sept via expo.nicolaas@outlook.com (max 10 teams)

Zondag 29 september 09.30 uur: Extra Hildegardviering

Viering voor alle 4 de locaties van de Hildegardparochie. Voorgangers: Pastoor Arjen Jellema en pastor Myriam Oosting. Koorzang: gastkoor Emmauskoor (Walfried locatie)o.l.v. Cas Straatman. Tentoonstelling open tot 11.30.

Zondag 29 september 14.30 – 16.30 uur : Koorconcert

Het Nicolaasprojectkoor onder leiding van Arjan Bouma verzorgt een feestelijk concert met liederen van Bruckner, Bach, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy, Franck e.a. Ook zijn er solisten te horen (trompet, dwarsfluit en orgel). Er is een pauze met koffie en koek. De toegang is gratis, na afloop een deurcollecte.

Zondag 6 oktober 09.30: Gezinsviering

Gezinsviering met pastoor Arjen Jellema.

Zang: Kinderkoor o.l.v. Sievert Holman

Zondag 6 oktober 15.00 uur: afsluiting van de feestmaand met een bijzondere Theater voorstelling door Peter Vermaat

Peter Vermaat, voorheen ook diaken binnen het bisdom, verzorgt een speciale theater-voorstelling over de H. Elisabeth van Thüringen (13e eeuw), onder de titel: ‘De vrouw die keuzes durfde te maken’. Hij speelt de voorstelling met Emma Dobben (muziek). Toelichting: Een theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen , een landgravin die minderzuster werd.

Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, eenhandsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven.

Er is een pauze. De toegang is gratis, en na afloop is er een deurcollecte.

Bezoek aan de kathedraal:

Voor de misdienaars, Eerste communicanten, vormelingen van de afgelopen 3 jaar en het Nicolaaskinderkoor wordt een bezoek aan de kathedraal gepland. Nadere info volgt.

Fietsroute:

Er wordt een fietsroute uitgeschreven die via knooppunten langs de locaties gaat die in relatie staan tot de H. Nicolaaskerk. De routebeschrijving is vanaf 1 september te vinden bij de VVV Groningen, Boekhandel Boomker en op de Hildegardparochie-website.

Contactgegevens 65 jaar H. Nicolaaskerk

Nicolaaskerk, Irenelaan 2, 9752 LS, Haren

Organisatie: Feestcommissie H. Nicolaaskerk

Contact: expo.nicolaas@outlook.com

Zie ook website: www.hildegardparochie.nl/nieuws/