Programma Open Monumentendag 14 en 15 september 2019

Door: Redactie

De jaarlijkse Open Monumentendag in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren draait dit jaar rond het landelijke thema: ‘Plekken van plezier’. Het Historisch Platform Haren heeft op verschillende plekken in de voormalige gemeente Haren allerhande activiteiten voorbereid op zaterdag 14 september.

Er worden lezingen in de Harener Dorpskerk gegeven. Op het voorplein draait een nostalgische zweefmolen en zijn andere attracties geplaatst. In diezelfde kerk en bij VWDTP aan het Paterswoldsemeer zijn foto-exposities ingericht. De Stichting Oud-Zeilend-Hout verzorgt een presentatie van haar mooiste zeilboten. Vanuit het Paviljoen Appèlbergen is een monumentale fietstocht uitgezet. De uitbater van het paviljoen heeft voor de deelnemende jeugd wat extraatjes georganiseerd. Molen De Hoop in Haren en molen De Korenschoof in Noordlaren draaien en zijn te bezichtigen. Omdat de dorpskerk in Noordlaren op Monumentendag is verhuurd, heeft het kerkbestuur het Monumentendagprogramma naar zondag 15 september verplaatst.

De organisatoren hebben ten slotte ook nog een fotowedstrijd voorbereid. Op Open Monumentendag kunnen foto’s gemaakt worden rond het thema ‘Plezier op Monumentendag’. De inzendtermijn (uitsluitend via dhg@cultureleraadharen.nl) sluit op dinsdag 17 september.

Het Historisch Platform Haren is een samenwerkingsverband tussen de Harense Historische Kring Old Go, de Harener Historische Commissie en het Bezoekerscentrum Klooster Yesse.

Zaterdag 14 september 2019

Haren, Dorpskerk

10.30-10.45 uur: Opening door dorpswethouder Philip Broeksma

10.45-11.30 uur: Lezing ‘Feestvieren in de kerk’ door Rudolf Oosterdijk

11.30-11.45 uur: Opening foto-expositie rond ‘Plekken van plezier in Haren’ door Gaby Poell

15.00-15.45 uur: Lezing ‘Feest en plezier in Haren’ door Eppo van Koldam

11.30-17.00 uur: Foto-expositie

11.30-17.00 uur: Openstelling Dorpskerk

Haren, voorplein Dorpskerk

11.00-16.00 uur: Nostalgische mini-kinderkermis

Haren, molen de Hoop

13.00-16.00 uur: Open huis

Paterswoldsemeer, VWDTP, Meerweg

12.00-17.00 uur: Foto-expositie ‘Plekken van plezier op en rond het Paterswoldsemeer’ in gebouw HSP naast Clubhuis

12.00-17.00 uur: Vlootschouw Oud Zeilend Hout, aan de steigers VWDTP en op het meer

Glimmen, paviljoen Appèlbergen

12.00-17.00 uur: Fietstocht langs monumenten in Glimmen; routebeschrijving met monumenteninformatie beschikbaar; voor deelnemende kinderen boerengolf en een traktatie bij het Paviljoen

Noordlaren, molen De Korenschoof

12.00-16.00 uur: Open huis

Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren

Fotowedstrijd rond het thema van OMD ‘Plezier tijdens Open Monumentendag in Haren’. Een vakkundige jury kent de winnaar een cadeaubon toe. De voorwaarden voor deelname zijn op www.deagendavanharen.nl te vinden

Zondag 15 september 2019

Noordlaren, Bartholomeuskerk

11.00-17.00 uur: Openstelling kerk

13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: Mini-orgelconcertjes door organist Jan-Arjen Mondria

Zie ook www.deagendavanharen.nl en www.oldgo.nl