Programma Open Monumentendag Old Go Haren (14 en 15 september)

Ontdekkingsreis langs de monumenten aan de Rijksstraatweg.

Door Old Go



Open Monumentendag: 14 en 15 september 2024

De Harense Historische Vereniging Old Go presenteert ook dit jaar weer een boordevol programma op de Open Monumentendag. Centraal staat een ontdekkingsreis langs de rijks en gemeentelijke monumenten aan de Rijksstraatweg.

Tweehonderd jaar RijksstraatwegHet thema van de landelijke Open Monumentendag voor 2024 is: “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”. De Rijksstraatweg in Haren en Glimmen is zo’n erfgoed, een eeuwenoude verbindingsweg van Groningen via Haren en Glimmen naar Assen en verder naar Zwolle en andere bestemmingen. Lange tijd was de weg grotendeels onverhard en was het onderhoud een taak van de stad Groningen en de aanwonenden. Daar kwam in 1824 verandering in. Een steen bij de brug de brug over de Drentsche Aa getuigt daarvan. Het opschrift luidt: “Op den 5 mei 1824 werd hier de eerste steen gelegd door Gustaaf Willem baron van Imhoff, in leven Gouverneur dezer provincie”. De weg werd van een klinkerbestrating voorzien en de verantwoordelijke daarvoor was het Rijk, daarom werd het vanaf dat moment de ‘Rijksstraatweg’. Dit jaar bestaat de Rijksstraatweg dus 200 jaar. Alle reden om de weg een centrale rol te geven in het programma Open Monumentendag 2024.

Een programma vol variatie

Old Go presenteert een gevarieerd programma in samenwerking met het Comité Open Monumentendag gemeente Groningen en Ondernemend Haren.

Op de beide dagen is in de informatietent van Old Go op het Raadhuisplein een gratis informatieboekje verkrijgbaar. Dit boekje presenteren we ook al in onze stand op de Kunst & Cultuurmarkt op 7 september 2024.

Foto’s in winkels en speurtocht voor de kinderen

Vanaf begin september staan in 36 winkels in het centrum van Haren historische foto’s met betrekking tot (de omgeving van) het betreffende winkelpand. Voor de kinderen is hier op zaterdag 14 september en zondag 15 september een leuke speurtocht aan verbonden met als beloning voor een goede oplossing een gratis ijsje. De speurtocht staat in ons informatieboekje. Van de foto’s zijn ansichtkaarten gemaakt. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij Boomker Boeken, Raadhuisplein 7.



Routes langs monumenten

Er zijn twee routes uitgezet langs de monumenten aan de Rijksstraatweg in Haren en Glimmen.

De beschrijvingen van deze routes (Route 1 en Route 2) en de monumenten staan in het informatieboekje. U kunt deze routes zelf wandelen of fietsen.

Paardentram.

Op zaterdag 14 september rijdt om 10.10 uur en 13 uur een paardentram Route 2: vanaf het Raadhuisplein naar de Groninger Punt (bij de brug over de Drentsche Aa) en terug.

De paardentram rijdt om 11.55 uur en 14.40 uur Route 1: vanaf het Raadhuisplein naar het stadion Esserberg en terug.

Onderweg wordt op vier locaties gestopt voor uitleg. Op deze locaties staan borden met foto’s en/of kaarten en informatie.

Oude bus

Op zondag 15 september rijdt een oude bus om 12.00 uur en 13.45 uur Route 2: vanaf het Raadhuisplein naar de Groninger Punt (bij de brug over de Drentsche Aa) en terug.

De bus rijdt om 15.10 uur een extra rondje naar de Esserberg om u op te halen als u de route zelf wandelt.

Deelname aan het vervoer is gratis maar is alleen mogelijk na aanmelding bij het informatiecentrum in de tent op het Raadhuisplein.

Open monumenten

De volgende monumenten zijn op zaterdag en deels op zondag open voor bezichtiging:

– Boerderij de Vossenplaats, Rijksstraatweg 9 Haren: za 14 sep. 11:00 – 16:00 en zo 15 sep. 11:00 – 16:00;

– Molen De Hoop, Rijksstraatweg 133 Haren: za 14 sep. 11:00 – 16:00 en zo 15 sep. 13:00 – 16:00;

– Woonhuis Rijksstraatweg 377 Haren: za 14 sep. 11:00 – 16:00 en zo 15 sep. 11:00 – 16:00;

– Huis de Groninger Punt, Rijksstraatweg 138 Glimmen: za 14 sep. 13:30 – 16:00;

– Molen De Korenschoof, Zuidlaarderweg 71 Noordlaren: za 14 sep. 10:00 – 17:00 en zo 15 sep. 10:00 – 17:00 (met gratis koek en poffertjes vanwege het 175-jarig bestaan);

– Bartholomeuskerk, Lageweg 9 Noordlaren: za 14 sep. 12:00 – 17:00 en zo 15 sep. 12:00 – 17:00 (op zaterdag miniconcertjes op het Van Oeckelenorgel door Jan-Arjen Mondria om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur).

Zie voor uitgebreide informatie over de bovenstaande monumenten: https://www.openmonumentendag.nl/comite/groningen/

Wat is er nog meer te doen?



Rondje rond de kerk in Haren op zaterdag 14 september

Op zaterdag 14 september om 10.55 uur en 13.15 uur kunt u deelnemen aan een excursie rond de kerk in Haren.

De buitenkant van de kerk laat veel van de historie van het gebouw zien.

De excursie is gratis, aanmelden is niet nodig.



Optreden artiesten op zaterdag en zondag

Op zaterdag en zondag zullen diverse artiesten korte optredens verzorgen bij Intermezzo en The Gym op het Raadhuisplein: Erwin de Vries, Jan Henk de Groot, Luna Hamelink, Theo de Groot en de verhalenvertellers Mien Westerkwartier.

Op zondag zal Ynskje Penning het programma afsluiten met een lezing in Intermezzo over abt Emo die vanaf Wittewierum via klooster Yesse en over de Rijksstraatweg zijn toch begon naar Rome.

Voor meer informatie zie:

www.oldgo.nl



Zaterdag 14 september 2024

ons programma van minuut tot minuut

10.00 uur

Opening infocentrum en inschrijving voor paardentram

Route 2 met paardentram

10.10 uur

Vertrek van Raadhuisplein

10.35 uur

Uitleg Groninger Punt

10.53 uur

Uitleg Glimmen

11.10 uur

Uitleg Viaductweg

11.30 uur

Terugkomst Raadhuisplein Haren

10.30 uur

Verhalenvertellers

10.45 uur

Einde optreden verhalenvertellers

10.55 uur

Rondleiding rond dorpskerk

11.25 uur

Einde rondleiding

11.30 uur

Optreden Erwin de Vries met Groningstalige liedjes over het thema Onderweg bij de tent op het Raadhuisplein

11.50 uur

Einde optreden Erwin de Vries

Route 1 met paardentram

11.55 uur

Vertrek van Raadhuisplein naar stadion Esserberg (Be Quick)

12.05 uur

Uitleg over monumenten rondom het stadion Esserberg

12.50 uur

Terugkomst Raadhuisplein Haren

12.35 uur

Optreden Theo de Groot met theatrale lezing ‘Op drift: Groningers onderweg’ bij de tent op het Raadhuisplein

12.55 uur

Einde optreden Theo de Groot

Route 2 met paardentram

13.00 uur

Vertrek van Raadhuisplein Haren naar Groninger Punt te Glimmen

13.25 uur

Uitleg Groninger Punt en bezoek Huis Groninger Punt

13.53 uur

Uitleg Glimmen

14.10 uur

Uitleg Viaductweg

14.30 uur

Terugkomst Raadhuisplein Haren

13.15 uur

Rondleiding rond dorpskerk

13.50 uur

Einde rondleiding

Route 1 met paardentram

14.40 uur

Vertrek van Raadhuisplein naar stadion Esserberg (Be Quick)

14.50 uur

Uitleg over monumenten rondom het stadion Esserberg

15.30 uur

Terugkomst Raadhuisplein Haren

15.30 uur

Optreden Luna Hamelink met liedjes en volksverhalen over het thema Onderweg bij de tent op het Raadhuisplein

15.50 uur

Einde optreden Luna Hamelink

16.00 uur

Sluiting informatiecentrum

Zondag 15 september 2024

ons programma van minuut tot minuut

11.45 uur

Opening infocentrum

Route 2 met oude bus

12.00 uur

Vertrek van Raadhuisplein Haren naar Groninger Punt te Glimmen

12.25 uur

Uitleg Groninger Punt

12.43 uur

Uitleg Glimmen

13.00 uur

Uitleg Viaductweg

13.20 uur

Terugkomst Raadhuisplein Haren

13.30 uur

Verhalenvertellers

13.45 uur

Einde optreden verhalenvertellers

Route 2 met oude bus

13.45 uur

Vertrek van Raadhuisplein Haren naar Groninger Punt te Glimmen

14.10 uur

Uitleg Groninger Punt

14.28 uur

Uitleg Glimmen

14.45 uur

Uitleg Viaductweg

15.05 uur

Terugkomst Raadhuisplein Haren

Route 1

15.10 uur

Bus rijdt door naar stadion Esserberg (Be Quick) om op terugweg wandelaars mee te nemen bij stopplaatsen Be Quick, De Dilcht en boerderij Laankamp

15.25 uur

Optreden Jan Henk de Groot met Groningtalige liedjes over het thema Onderweg bij de tent op het Raadhuisplein

15.45 uur

Lezing Ynskje Penning met als onderwerp Abt Emo Onderweg in Intermezzo op het Raadhuisplein

16.05 uur

Einde programma