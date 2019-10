Project Zonneweide Glimmen loopt als een zonnetje

Nieuws:

Door: Redactie

De stichting Zonneweide Glimmen heeft al succes geboekt. Aan de Zuidlaarderweg moet een klein zonnepark ontstaan en daarvoor hebben zich na publicaties al veel mensen aangemeld. Inmiddels zijn al duizend panelen gereserveerd. De stichting heeft daarom op 17 september het beoogde stuk grond aangekocht. Deelnemers in dergelijke acties worden gezocht in de nabijheid van een zonnepark, ook wel de postcoderoos genoemd. Glimmen is tot dusver de grootste postcode roos van onze regio.

De Coöperatie Zonneweide Glimmen is in september gestart met de werving van deelnemers in de postcoderoos. Deelnemers in Glimmen en omgeving kunnen zonnepanelen “kopen” in de zonneweide. De zonneweide komt tegenover Brasserie De Kastanjehoeve op het terrein van een voormalige boomkwekerij en grenst aan de Zuidlaarderweg en de spoorlijn. Er komen ongeveer 5.500 zonnepanelen die samen zo’n 1.400 MWh groene stroom per jaar opwekken. Dat is goed voor 450 huishoudens.

Een van de eisen die de gemeente Groningen stelt, is dat de natuurwaarde toe moet nemen. Dat kan bereikt worden met het planten van bomen en struiken, herstel van een houtwal, een haag, natuurvriendelijke oever en bloemrijk grasland. Door de zonnepanelen zo te plaatsen dat er voldoende zonlicht en regen onder de panelen kan komen, kan ook daar ecologisch waardevolle ruimte ontstaan.

Coöperatie

Voor de zonneweide zal een coöperatie opgericht worden. In het bestuur zullen personen deelnemen vanuit de werkgroep Duurzaam Glimmen en de bestaande coöperatie Duurzaam Haren. Het oprichtingsbestuur is van plan om (een deel van) het park te gaan exploiteren op basis van het postcoderoos systeem. Het verzorgingsgebied omvat in eerste instantie Glimmen (postcode 9756), maar ook Haren (9751, 9752 ), Eelde (9761), Paterswolde (9765), Eelderwolde (9766) en Groningen-Zuid (9721, 9722, 9728). Een deelnemer aan de zonneweide kan de energiebelasting van zijn gebruikte elektriciteit terugkrijgen. Op dit moment gaat dat om ongeveer 12 cent per kWh. Een paneel kost € 250 en de terugverdientijd is ongeveer 8 jaar. Dit is vergelijkbaar met een spaarrekening met een rente van 4%.

Er zijn ondertussen 1.000 panelen gereserveerd, vooral door inwoners uit Glimmen. De Stichting Zonneweide Glimmen heeft op 17 september 2019 de grond aangekocht met geleend geld van een aantal betrokken. Bij Enexis is een een aansluiting aangevraagd. Met de bouw zal medio 2020 gestart worden.

Zie voor meer informatie www.zonneweideglimmen.nl.