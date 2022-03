Raad van State eist dat minister duidelijkheid geeft over bestaansrecht Groningen Airport Eelde

Nieuws:

Door: Redactie

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) is blij met de uitspraak van De Raad van State van vandaag. VOLE krijgt gelijk in haar beroep tegen de minister van I&W. Al in 2014 had de minister voor Eelde een nieuw luchthavenbesluit moeten vaststellen. Daarvoor had Groningen Airport Eelde (GAE) een onderbouwde aanvraag moeten doen.

Een aanvraag voor een luchthavenbesluit moet financieel worden onderbouwd en er moet een Milieueffectrapportage (m.e.r.) en een Maatschappelijke kosten-Baten Analyse (MKBA) worden opgesteld. De reden dat GAE de aanvraag tot nu toe achterwege heeft gelaten, is dat ze deze onderbouwing niet rond kan krijgen. Na de beantwoording van zienswijzen op het voornemen tot aanvraag in 2018 is de procedure vastgelopen. Er is geen perspectief op een sluitende exploitatie. Een m.e.r. en een MKBA zullen aan het licht brengen dat er ernstige negatieve milieueffecten zijn en dat de uitkomsten van de kostenbaten-analyse negatief zijn.

De Raad van State draagt de Kroon i.c. de minister van I&W op om uiterlijk op 31 december 2024 een besluit te nemen. De Raad merkt daarbij op “dat de minister de afgelopen jaren weinig voortvarend te werk is gegaan bij het zetten van stappen in de richting van het nemen van een besluit”.