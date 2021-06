Rabobank Haren sluit vanaf 1 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Morgen komt een eind aan een historie van vele tientallen jaren: de bank op de hoek van de Emmalaan en Rijksstraatweg gaat definitief sluiten. Dat melden verschillende media, waaronder RTV Noord en Dagblad van het Noorden. Op de website van Rabobank staat evenwel geen bericht over de sluiting. Het enige dat je ziet is dat bij de vestiging Haren de openingstijden zijn verwijderd. De bank zou in de regio Groningen vijf kantoren sluiten, waaronder Haren.

Op dit adres is het ‘bankieren’ al diep in de vorige eeuw begonnen (we weten niet precies wanneer). Rond 1900 bestonden er in Nederland boerenleenbanken. In Haren was een Raiffeissen Bank gevestigd aan de Rijksstraatweg 217, die weer connecties had met de genoemde Boerenleenbanken. In 1972 fuseerden deze twee en de namen werden gecombineerd tot Rabobank. Zij fuseerden tot de Co√∂peratieve Centrale Raiffeissen-Boerenleenbank B.A., met als handelsnaam Rabobank.

Rabobank pretendeerde altijd midden in de samenleving te staan en was daarom in Haren ook lokaal betrokken als sponsor. Of dat zo blijft is niet duidelijk. De Rabobank blijft immers wel bestaan. Het hoofdkantoor van onze regio staat aan de Griffeweg in Groningen.

Vorig jaar kregen we al signalen dat het kantoor in Haren zijn langste tijd had gehad. Op 17 juni 2020 deden we daarom navraag bij het regionale hoofdkantoor, maar een voorlichter ontkende toen nog met nadruk dat een sluiting in de lucht hing. Men stelde dat de bank door de coronamaatregelen weliswaar tijdelijk gesloten was geweest, maar weer gewoon de deuren zou open voor publiek. Dat is ook gebeurd, maar nu komt daaraan dus een einde.

Heeft u speciale herinneringen aan de Boerenleenbank of Raiffeisenbank aan de Rijksstraatweg in Haren? Oude foto’s of anekdotes? Deel ze met ons: redactie@harendekrant.nl.