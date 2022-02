Rectificatie inzake aankondiging informatiemiddag in ’t Gorechthuis

Nieuws:

Door: Redactie

Op onze homepage kondigden wij onlangs een informatiemiddag aan over het ‘Verzilveren van overwaarde van uw woning’. De middag werd verzorgd door o.a. het advieskantoor Hypotheco uit Haren.

De bijeenkomst is door omstandigheden geannuleerd en de mensen die zich hebben ingeschreven zijn hierover van te voren geïnformeerd door de medewerkers Hypotheco.

We betreuren dat er voor enkele lezers van de krant niet duidelijk was dat inschrijving vooraf verplicht was en men hierdoor niet op de hoogte zijn gesteld.

Omdat het onderwerp wel leeft in de samenleving en er behoefte is naar meer informatie, gaat Hypotheco in de herkansing en vindt er later dit jaar alsnog een informatiebijeenkomst plaats. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd, ook in Haren de krant.

Wilt u meer over het onderwerp weten, of wilt u de overwaarde-specialisten spreken? Bezoek de website van Hypotheco hypotheco.nl/overwaarde of bel 050 211 27 25