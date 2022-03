Rector Albert Noord: “Ze kwamen binnen: er is serieus iets aan de hand, we moeten ontruimen!” – Het was geen leerling van de school.

Nieuws:

Door: Redactie

Rector Albert Noord van het Harens Lyceum is hoorbaar nog een beetje beduusd als hij vragen van Haren de Krant beantwoordt: “Het was een bizarre situatie. Er kwam een jongen, geen leerling van onze school, met een rode hoodie het gebouw binnen. Hij had een wapen dat echt leek. Er kwamen direct collega’s mijn kantoor binnen: ‘er is serieus iets aan de hand, we moeten ontruimen’. Vanaf dat moment ging alles heel snel.”

Volgens Albert Noord is direct de politie gewaarschuwd, die naar zijn zeggen razendsnel ter plekke was. Intussen is volgens de protocollen het schoolgebouw ontruimd. “Dat ging heel erg snel, iedereen was er zo uit. Echt, dat ging heel erg goed. De verdachte jongen was in een geïsoleerde ruimte van de school, zodat leerlingen veilig konden wegkomen. De politie is naar boven gegaan en heeft hem daar kunnen aanhouden.”

Op social media gaan filmpjes rond, door leerlingen gemaakt. Onze redactie heeft er een paar, waarop is te zien hoe politieagenten met getrokken wapens klaslokalen ingaan. De agenten droegen kogelwerende vesten.

Volgens Albert Noord is de jongen door de politie meegenomen en konden leerlingen daarna het gebouw weer in. Noord: “Het was géén leerling van onze school en van de politie hoorde ik dat ze de indruk hadden dat hij verstandelijk enigszins beperkt was. Nu iedereen weer binnen is gaan we beginnen met de nazorg aan de leerlingen, want ik kan zien dat veel van hen erg onder de indruk zijn van de gebeurtenissen.”

Volgens de rector is er niets bekend over de motieven. De verdachte wordt later door de politie verhoord.



Foto: De school op archieffoto.