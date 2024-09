Reddingshonden oefenden in oud schoolgebouw Rummerinkhof

Door: Redactie

De sloop van het oude Zernike Junior College aan de Rummerinkhof in Haren is gaande en daardoor werd het pand interessant voor de stichting RHGD Reddingshonden uit Emmen en Oger Sar Dogs om hier met honden te oefenen.

Zondag gingen honden en geleiders het schoolgebouw in, waar praktijksituaties werden gesimuleerd. Daaraan werkten ook vier tieners uit Haren mee. De reddingshonden worden geregeld ingezet bij het zoeken naar vermiste personen. Dat kan in theorie ook in gebouwen die b.v. na een aardbeving of andere ramp zijn ingestort.