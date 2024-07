Regenboogbank bespoten met andere kleuren

Door: Redactie

De gemeente Groningen heeft ook in Haren bankjes voorzien van regenboogkleuren om hiermee tolerantie te symboliseren. Regenboog wordt tegenwoordig gezien als beeldmerk van LHBTI+. In 1978 werd de regenboog al het beeldmerk van de homobeweging. 28 juni was de dag van LHBTI+.

Onbekenden hebben de afgelopen nacht het bankje aan de Kromme Elleboog in Haren beklad met andere kleuren. Wie sympathiek staat tegenover de regenboogbeweging zal de nieuw aangebrachte kleuren vooral zien als een bewijs van intolerantie.