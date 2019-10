Reinhart Orchideeën bestaat 25 jaar en viert feestje

Nieuws:

Door: Redactie

Het jubileum van Reinhart wordt gevierd met de OrchideeënDagen van 19 tot en met 27 oktober van 10:00 – 17:00 uur.

Hopelijk voor de liefhebbers is het tijdens de herfstvakantie mooi weer, zodat er nog volop van de buitentuin genoten kan worden. Mocht het echter wat minder zijn dan is er meer dan genoeg te zien in de kassen van Reinhart Orchideeën kas aan het Westerveen in Haren. Dat laat Wilma Reinhart weten. “Er staan volop orchideeën in de binnentuin in de bloei. De binnentuin is een oerwoud van 500m2, waar de privécollectie van Frans Reinhart te bewonderen is.”

Andere activiteiten:

Vijver en Koicentrum Nederland is aanwezig, gratis test van vijverwater.

Mozaïek van Margreet Venema, .

Eierkunst van Lies Reinink,

Keramiek van Baps Snijdewind en Bouk Helmers,

Wandelen in de binnen- en buitentuin met vissen en vogels.

In de buitentuin een grote koi-vijver met waterval.

Tijdens het tweede weekend op zaterdag 26 oktober van 10:00 – 17:00 uur en op zondag 27 oktober van 10:00 – 16:00 uur vindt er een tentoonstelling van de Japanse bloemsierkunst Ikebana/Ikenobo plaats in onze ontvangstruimte. De Ikenobo Zürich Studiegroep onder leiding van Professor Regi Bockhorni organiseert een tentoonstelling met verschillende arrangementen.

De OrchideeënDagen vinden plaats bij Reinhart Orchideeën aan het Westerveen 16 (Harenermolen) te Haren. Reinhart Orchideeën is de laatste jaren een bonte verzameling geworden van uit de hand gelopen hobby’s van heel veel mensen. Waar je gratis naar binnen kunt lopen om een rondje te maken.