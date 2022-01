Reis door de tijd: Herinneringen aan Garage J.M. Postema in Haren

Door: Redactie

Het zal niet lang meer duren, dan wordt het voormalige autobedrijf J.M. Postema aan de Rijksstraatweg 115 gesloopt. Er komen luxe appartementen. Daarover berichtte deze krant in december en dat artikel maakte veel los bij Jan Postema (1937) in Eext. “In Haren werd mijn droom destijds werkelijkheid. We beleefden er successen, maar er waren ook tegenslagen”, zegt Postema. We reizen met hem mee in de tijd.

Het begin

Zijn vader Jan Postema sr. (1905-1974) was in 1932 met zijn garage begonnen achter het huidige restaurant Yugo en verhuisde naar de Rijksstraatweg, precies op de plek waar nu de Vondellaan begint. In de jaren 50 werden er auto’s gerepareerd en mondjesmaat verkocht. Auto’s werden ook verhuurd (o.a. aan Vindicat) van de merken Vauxhall, Chevrolet en Opel. Als vrijwilliger was hij chauffeur op de brandweerwagen van Haren. En ‘officieus’ werden er taxidiensten geleverd. Dat laatste is van belang om te begrijpen waarom Postema uiteindelijk aan de Rijksstraatweg 115 terecht zou komen.

Villa gekocht

Jan Postema vertelt: “Mijn vader moest met de taxi de zoon van Jhr. Van Iddekinge van het station ophalen. Die kwam naar Groningen om zaken te regelen na het overlijden van zijn ouders. Die woonden in een verwaarloosde villa aan de Rijksstraatweg met grote tuinen erachter, waar nu de Molenbuurt is. Tijdens de taxirit vertelde de zoon dat hij de villa zou verkopen. Mijn pa heeft toen direct een bod gedaan en nog tijdens de rit naar Haren is de koop handjeklap geregeld.”

Uitspraken

-”Met een bahco, Ford-tang en schroevendraaier kun je iedere auto repareren” (Postema)

-”Aan de Botanicuslaan kunn ze gieren en reern, moar nait gireren!” (Postema sr.)

Tekst gaat verder onder de foto’s.





De garage in de jaren 30, toen die nog stond op de plaats van de huidige rotonde Vondellaan/Rijksstraatweg.

Stofjas

In 1960 werd het huidige pand gebouwd naar een futuristisch ontwerp van architect Jan Kleinjan. De familie Postema betrok een dienstwoning rechts van het pand en later zouden Jan Postema en zijn vrouw één van de appartementen boven de showroom betrekken. Hij was enkele jaren eerder al in de zaak gekomen. Postema: “Ik had geen zin meer in school en toen gaf mijn vader me een stofjas en een bezem. Hij zei: ‘Vegen en schoonmaken’. Zo ben ik begonnen.” De man van zijn zus, Henk de Groot, kwam ook in de zaak en zo werd het een florerend familiebedrijf inclusief dealerschap Renault en tankstation Esso.

Op de bon

De oprichter ging in 1972 met pensioen. De oliecrisis in 1973 was lastig: benzine op de bon. Bij Garage Postema waren ze zat van het ‘bonnen plakken’ en Jan Postema gooide driftig de kont tegen de krib: “Ik belde Esso en dreigde dat we de pomp per direct zouden sluiten. Dat hielp, want we kregen vanuit Delfzijl extra benzine konden en we mochten zonder bon leveren. Haha, daarna stond er een file tot voorbij de Botanicuslaan, iedereen wilde bij ons tanken.”

Eind van tijdperk

J.M. Postema was een paradijs voor liefhebbers van Renault 4, 5 en ga zo maar door en de smeerkuilen werden vervangen door moderne bruggen. Voor Jan Postema kwamen de Arbo-inzichten te laat. Hij zegt: “Ik ben nog van de generatie dat je letterlijk onder auto’s lag te repareren, ook buiten. Ik heb mijn rug verknoeid en in de jaren 80 kon ik soms amper lopen of staan. Het was een vreselijke tijd en op een dag kwam ik huisarts Sieders tegen. Die zei: ‘ga je rolstoel maar vast bestellen, als je zo doorgaat’. Dat kwam hard aan. Thuis namen mijn vrouw en ik die dag een besluit: direct stoppen. Nadien ben ik er nooit meer geweest, het was te pijnlijk.” En zo verdween de laatste echte ‘Postema’ in 1988 uit het bedrijf. Het werd later voortgezet door zijn neef Peter de Groot, die rond 2010 ook wegens gezondheidsredenen het bedrijf moest verlaten. Inmiddels was Postema geen Renaultdealer meer. Het bedrijf werd voortgezet door Bert de Groot, geen familie, die in 2020 naar Roden is verhuisd.

De villa van Van Iddekinge, die in 1960 werd gesloopt.