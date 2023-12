Rieneke Pisuisse: Geboren voor het kleuteronderwijs

Door: Redactie

Ze wordt binnenkort 67 jaar. Met gemengde gevoelens verlaat Rieneke Pisuisse-Ekkelenkamp op 1 januari de Sint Nicolaasschool in Haren. Ze werd in 1976 kleuterleidster en zou dit werk nog jaren kunnen doen, energie en passie genoeg. Rieneke pleit bij haar afscheid voor meer aandacht voor kleuteronderwijs.

Naar Haren

Als jong kind bewonderde ze haar kleuterleidster in Diemen. “Ik nam uit de volkstuin van mijn vader aardbeien en bloemetjes voor haar mee om te laten zien hoe lief ik haar vond”, zegt ze. “Ik wist toen al dat ik kleuterjuf wilde worden.” En zo ging het ook. Na haar opleiding in Amsterdam vond ze haar eerste baan in Huizen en keek de kunst af van haar hoofdleidster Nel Verhoef. In 1981 kwam ze naar Haren en werkte op de Gorechtkrekel (aan het Schoolpad) en later bij De Regenboog/Springschans aan de Kerkstraat. Ze heeft ook in andere groepen les gegeven, maar keerde telkens toch weer terug naar de kleuters. In 1996 maakte ze de overstap naar de Sint Nicolaasschool.

Lees het verhaal van Rieneke Pisuisse in Haren de Krant, die wordt verspreid van 19-30 december.