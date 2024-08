Rob Ströecker (clubicoon van Harense tennisclub in de jaren 60 en 70) overleden

Door: Redactie

Rob Ströecker (1937) is donderdag 29 augustus overleden in Groningen. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

Verschillende generaties tennissers in Haren kennen Ströecker nog uit de jaren 60 en 70, toen hij hét gezicht was van de Harense Tennisclub HTC aan de Oosterweg. Hij was daar de beheerder van de horeca en het tennispark, maar daarnaast had hij de officieuze functie van jongerenwerker.

Rob Ströecker is van betekenis geweest voor de tennissport in Haren. Hij was begin jaren 60 tennisleraar van de KNLTB en werd in 1966 samen met zijn vrouw Tiny de eerste beheerder van het nieuwe tennispark van HTC aan de Oosterweg. Daar lagen toen acht gravelbanen rondom een houten barak, die voor jong en oud de functie van buurthuis kreeg. Mensen bleven vaak ‘hangen’ en er ontstond een hechte vriendengroep die er toernooien speelde en voor het eerst nipte aan bier en rosé. Rob en Tiny Ströecker hielden een oogje in het zeil en menig ouder vertrouwde hun puberende kroost vol vertrouwen aan hen toe. Ströeckers verleden als jongerenwerker kwam hem goed van pas. Hij was vriendelijk maar ook streng. Wie geen witte sokken droeg mocht de baan niet op; er golden normen en waarden op HTC. Tiny Stroëcker was een Madre Familias en bestierde de horeca, terwijl haar man tennislessen gaf en rackets verkocht of repareerde. De club werd een succes en het ledental groeide in de jaren 70 tot boven de 1000. In 1983 stopte het paar en ging de horeca runnen van de Harmonie in de stad.