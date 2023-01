Robbert de Groot: ‘Wayfinder’ voor ondernemers in Haren

Door: Redactie

De functie van Robbert de Groot heet ‘accountmanager Economische Zaken’. Hij is een van de medewerkers van de gemeente Groningen die onderdeel uitmaakt van het Gebiedsteam Haren. In de praktijk ziet hij zich als de man die ondernemers in Haren moet verbinden met de gemeente en vice versa.

“Daarbij mogen ondernemers er gerust op rekenen, dat ik hun belangen zal bepleiten”, zegt De Groot. “Ik bezoek ondernemers om te horen wat er speelt en welke ontwikkelingen voor hen belangrijk zijn. Ik help ze om de weg te vinden binnen de gemeente Groningen. Ik zal er alles aan doen, dat zij maximaal profiteren van regelingen en subsidies. Want het is ook in het belang van de gemeente, dat ondernemers daar gebruik van maken.”

Gevoelig

De Groot zegt gevoelige onderwerpen niet uit de weg te gaan, zoals ‘gratis parkeren’. Hij zegt: “Ik snap heel goed, waarom ondernemers dat willen en ik sta achter hun motieven. De gemeente heeft misschien ook goede argumenten voor betaald parkeren, maar daarover moeten we de discussie aangaan. Misschien komen we er dan achter dat je ook gedurende bijvoorbeeld twee uur gratis moet kunnen parkeren. Dat wordt nu ook onderzocht. Ik vind dat er in Haren best een ander regime kan zijn dat elders in Groningen. Het is maatwerk.”

Politiek

Robbert de Groot bouwt nu aan zijn externe netwerk, maar ook intern is hij volop contacten aan het leggen. Daar hoort de politiek ook bij. Hij zegt: “De politiek moet mij weten te vinden als men wil weten wat de impact van beleid is op bedrijven? In die zin behartig ik ook een beetje de ondernemersbelangen in de raad.” De Groot is enthousiast, maar realiseert zich ook dat mensen soms zeggen: ‘Daar heb je de zoveelste ambtenaar met goede bedoelingen’. Toch laat hij zich daardoor niet ontmoedigen, want hij vindt het van belang dat een grote gemeente (zoals Groningen) ervoor zorgt dat ondernemers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Ondernemers die De Groot willen spreken kunnen hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente op: 14 050.