Roder Jongenskoor ‘woont’ nu in Haren

Door: Redactie

Vraag zakelijk leider Teus van Laar om iets over het Roder Jongenskoor (RJK) te vertellen en hij houdt niet meer op. Dat geldt ook voor dirigent Jaap de Kok. Het koor geeft concerten in binnen- en buitenland en wordt alom geprezen. En sinds kort is Haren de thuisbasis.

Het jongenskoor is in 1985 opgericht en trad al op in bekende kerken en kathedralen en zelfs enkele keren in het Concertgebouw in Amsterdam. Vorig jaar maakte het RJK een concertreis naar Engeland waar het o.a. in de Saint Paul’s Cathedral in London zong. Het zijn 21 doodgewone jongens van tussen (pakweg) 7 en 14 jaar; individuen die door hun samenspel tot grote muzikale prestaties in staat zijn. “Hun geluid is betoverend”, zegt Teus van Laar. Jaap de Kok: “Zodra jongens een repetitie hebben bijgewoond willen de meesten bij ons koor. Ze zijn welkom.” Naast de jongenssopranen bestaat het koor uit mannen die de tenor- en baspartijen voor hun rekening nemen.

foto: Teus van Laar en Jaap de Kok met Mark (rechts ) en Joep.

Lees het verhaal over dit koor in Haren de Krant (verspreiding vanaf 24 april).