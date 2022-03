Nieuws:

Door: Redactie

Roeland van der Schaaf stopt als wethouder. Hij was de wethouder onder wiens leiding met de RUG werd onderhandeld over de aankoop van de Hortus en De Biotoop in Haren. Voor veel mensen was Van der Schaaf daarmee ook de wethouder met invloed op ‘de groene long’ tussen Haren en de Stad.

Na 10 jaar wethouderschap kondigde PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf gisteren aan niet opnieuw beschikbaar te zijn als wethouder in de gemeente Groningen. Hij wordt voorgedragen al dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest.

Van der Schaaf, alom gewaardeerd en kundig bestuurder, is sinds 2012 wethouder namens de PvdA op het terrein van wonen, wijken, ruimtelijke ordening, versterking en in 2014-2018 arbeidsmarkt. Van der Schaaf is eveneens een ervaren loco-burgemeester, die verschillende burgemeesters terzijde heeft gestaan in crisissituaties: van burgemeester Rehwinkel tot Schuiling in de recente coronacrisis. De Partij van de Arbeid is ervan overtuigd dat Van der Schaaf met die ervaring goed beslagen ten ijs komt in de functie van dijkgraaf.

Onder leiding van Van der Schaaf werd er een recordaantal woningen gebouwd in Groningen. Ook ging hij de strijd aan met huisjesmelkers door als eerste gemeente in Nederland een vergunningstelsel voor verhuurders in te voeren. En op 1 maart sneed hij huizenbeleggers de pas af door het invoeren van een opkoopbescherming. Het gros van de huizen in Groningen kan niet langer opgekocht worden door beleggers, maar blijft beschikbaar voor gewone Groningers.

Het vertrek van de ervaren bestuurder zal een groot gemis zijn voor het gemeentebestuur en de PvdA, al reageert Van der Schaaf nuchter: “Ik heb met ontzettend veel plezier en toewijding letterlijk mogen bouwen aan de stad en dorpen die mij lief zijn. Het wethouderschap is een prachtige baan, maar ook een keer eindig. Dat moment is nu. Ik kijk enorm uit naar een nieuwe uitdaging. Als dijkgraaf blijf ik bezig met ruimtelijke ontwikkeling en ga ik me vol richten op duurzaamheid en de klimaatbestendigheid van Noord-Nederland. Bovendien weet ik zeker dat de PvdA een geweldige opvolger voor mij heeft klaar staan”, aldus Van der Schaaf.

PvdA lijstrekker en collega-wethouder Carine Bloemhoff laat weten haar collega die zoveel voor Groningen heeft betekent enorm te gaan missen. Bloemhoff: “Roeland heeft de afgelopen tien jaar veel voor de gemeente bereikt. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat hij een goede bestuurder is. Bovenal is hij een fijne collega waar je altijd op kunt bouwen.”

Hoewel Bloemhoff Van der Schaaf zeker zal missen, laat ze ook weten dat er zeker een goede opvolger klaar zal staan. “De PvdA heeft een lange traditie in Groningen in het leveren van goede bestuurders, zeker ook op het gebied van wonen. ”

Met de recente verkiezingsuitslag ligt het voor de hand dat de PvdA wederom met 2 wethouders onderdeel gaat uitmaken van het Groningse gemeentebestuur. Gevraagd naar de opvolger voor van der Schaaf laat de partij laat weten dat, naast lijsttrekker en eerste wethouderskandidaat Bloemhoff, binnen enkele weken de naam van de tweede wethouderskandidaat bekend wordt gemaakt.