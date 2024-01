Rolf Smit wil Dorpsraad oprichten in Haren

Nieuws:

Ingezonden door Rolf Smit, Haren

Haren is als dorp een aantal jaren geleden opgegaan in de gemeente Groningen. Als dorp willen we in de gemeente Groningen graag gehoord worden over de zaken die voor Haren van belang zijn. Groningen heeft 50 jaar ervaring met bewonersparticipatie vanuit verschillende wijken van de gemeente Groningen. Dat heeft al tot vele initiatieven geleid in de wijken van Groningen en dat heeft geresulteerd in een convenant tussen wijkorganisaties en gemeentebestuur. Haren heeft zich op dit moment nog niet georganiseerd in een Dorpsraad.

De Dorpsraad komt op voor ons dorp. Via de Dorpsraad kunnen wij als bewoners bij de gemeente advies geven over dingen die wij belangrijk vinden. Denk dan aan groenvoorzieningen, welzijn, bereikbaarheid van Haren, veiligheid op straat, bouwplannen voor en in Haren. Daarnaast krijgen we als Dorpsraad het recht om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken over plannen voor Haren en tenslotte krijgt de Dorpsraad het recht op informatie over alle zaken die ons als Harenaren raken.

Het lijkt daarom een goed idee om samen met een aantal inwoners van Haren na te denken over het opzetten van de Dorpsraad Haren. Voordat die er kan komen, moet er natuurlijk nog het nodige werk worden verzet. Er moet nagedacht worden over de doelstellingen, we moeten het hebben over de manier waarop we ons organiseren, hoe we contact leggen met de gemeente en hoe we ook echt gesprekspartner voor de gemeente worden.

Het lijkt mij leuk om met een aantal inwoners van Haren hierover na te denken. Daarom zoek ik mensen uit de verschillende wijken van Haren: Hemmen (daar woon ik zelf), Harener Holt (inclusief de Laenen), Molenbuurt, Maarwold , Noordwest, Tuindorp, Oosterhaar, Centrum, Oost Zuidoost, Zuidwest.

Als jij denkt dat je namens jouw wijk een bijdrage kunt leveren in het opzetten van de Dorpsraad, wil ik je vragen om een mail te sturen naar info@haren-online.nl Wil je in die mail aangeven wie je bent, in welke wijk je woont? En wat je zou willen betekenen voor je wijk en het dorp? Als je vragen hebt kun je altijd even contact opnemen door een mail te sturen.