Romance na de bevrijding… In Haren sloeg de vonk over

Dat de Canadese Audrey Sullivan-Rogerson op 4 mei hevig geëmotioneerd was tijdens de dodenherdenking bij de Dorpskerk in Haren, is het gevolg van gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van de Hennie Rogerson-Ebels, die altijd Nederlandse is gebleven.

De moeder van Greetje Niewold-Brink en de moeder van Audrey Rogerson werden hartsvriendinnen in de oorlog. Ze werkten beiden als huishoudster in Harense huizen. Dit verhaal gaat over Audreys moeder Hennie Ebels (1918-2019) die tijdens de oorlog kwam werken bij de familie Roelofsen aan de Botanicuslaan 24a. Dat bepaalde de koers in haar leven.

Hollands meisje

Het meisje Hennie was begaan met mensen die leden onder de bezetting en daarom verleende zij hand-en-spandiensten aan Roelofsen, die verzetswerk deed. Hennie vervoerde samen met hem (als een ‘stelletje’) hammen in een dekentje gewikkeld in een kinderwagen en bracht die naar onderduikadressen. Ze bleef stoïcijns als mensen zich over de wagen bogen op zoek naar een baby die er niet was. “Maak de baby maar niet wakker”, zei ze dan In het donker bracht ze illegaal drukwerk rond en ging met dat werk zelfs door toen Duitse mensen kamers in het huis vorderden. Eén van hen vermoedde dat Hennie het verzet hielp en hield haar op de trap eens staande met de woorden: ‘Ik hou je in de gaten en als ik je betrap ben je dood.’

De Canadees

Begin april naderden de bevrijders en onder hen waren veel Canadese soldaten. Eén van hen was tankschutter John Rogerson (1911-2004). Via een grillige route was hij vanuit Italië tot Arnhem doorgedrongen, waar hij de beruchte slag meemaakte. Rond 15 april rolde hij op zijn tank Haren binnen op weg naar de Victorie op de Grote Markt. In zijn hoofd zaten vreselijke beelden van de strijd die hij meemaakte en het verlies van een kameraad aan het front. Haren is bevrijd op 15 april 1945 en Rogerson kreeg onderdak in het huis aan de Botanicuslaan, waar hij het dienstmeisje Hennie Ebels ontmoette.



Liefde

Het stel werd verliefd en in 1946 werd Hennie één van de 44.000 ‘warbrides’ die de oversteek naar Canada waagden. Velen keerden teleurgesteld terug, maar Hennie bleef omdat de liefde oprecht en hecht was. Met een hart vol heimwee bleef zij haar man trouw in dat verre land en stichtte een gezin: in 1955 werd Audrey geboren, die haar moeder altijd vol liefde over Holland hoorde praten. Haar vader zweeg dan, want Holland maakte zoveel nare herinneringen los; over de oorlog werd niet veel gepraat. Hennie hield contact met haar hartsvriendin van vroeger: Sien Brink en met haar dochter Greetje Niewold-Brink.

Tranen

In 2001 kwam de Canadese Audrey met haar destijds 82-jarige moeder naar Haren om er op 4 mei de dodenherdenking bij te wonen. Als ze eraan terugdenkt komen de tranen: “Ik hoorde mijn moeder toen het Wilhelmus zingen en ineens kwam haar hele levensverhaal in mijn gedachten: ze was eindelijk weer thuis in Haren.” In 2004 overleed de Canadese bevrijder John Rogerson en zijn vrouw Hennie is in 2019 overleden (101 jaar oud) in een verpleeghuis in Sackville. Audrey: “Mentaal was ze slecht en zij kon nauwelijks meer spreken. Toch kwamen er nog geregeld Nederlandse woorden over haar lippen en dat zegt genoeg. Ze is altijd Nederlandse gebleven.”

foto: Rechts Greetje Niewold (81) en de Canadese Audrey Sullivan-Rogerson (68). Ze halen veel herinneringen op.