Roodkapje logeert bij Boomker

Door: Redactie

Wat heeft Roodkapje, levensgroot, te zoeken in de etalage van boekhandel Boomker? Het blijkt haar manier te zijn om aandacht te vestigen op het nieuwe boek van illustratrice Eva Stalinksi (foto) uit Haren. Vandaar de keuze voor Boomker als startpunt van een reis die Roodkapje de komende tijd door Nederland gaat maken.

Het boek van Eva Stalinski is een prentenboek, waarin Roodkapje de jonge lezer meeneemt in een zoektocht langs allerlei bekende en onbekende sprookjesfiguren. Ja, er is veel te kijken en te zoeken in dit boek. We komen Doornroosje, Assepoester en Sneeuwwitje ook tegen in deze wondere wereld. Op handige wijze, zo lezen we in een recensie, worden kinderen uitgedaagd om zich te verdiepen in het dagelijks bestaan van sprookjesfiguren. Daarvoor gebruikt Stalinski ook het geschreven woord. Ze beschrijft scènes en geeft samenvattingen van sprookjes op een prima en smakelijke manier volgens de recensent van het Fries Dagblad. Die is zo te spreken over dit prentenboek, dat hij vindt dat het een prijs, zoals de Zilveren Penseel, zou verdienen.

Het boek is te koop in boekhandel Boomker voor 19,99 euro.