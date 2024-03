Rosalie leest voor: “Spelen met met mijn stem”

Door: Redactie

Voor Rosalie Onnes (11) van OBS Brinkschool in Haren is voorlezen een spel met haar stem om haar publiek te boeien. Maar er is méér: “Ik vind het leuk om kinderen mee te slepen in het verhaal”, zegt ze. Rosalie won de voorleeswedstrijd op school en later ook de gemeentelijke voorleeswedstrijd. Op 13 maart doet ze mee aan de provinciale wedstrijd.

Rosalie leest graag boeken, waarbij Pieter Koolwijk één van haar favoriete auteurs is. Ze kan zich helemaal verliezen in verhalen en die mogen best ingewikkeld zijn. Het besluit om mee te doen aan de voorleeswedstrijd op school nam ze zonder overleg met haar ouders en zelfs met de wedstrijden die volgden liep ze niet te koop. Haar moeder weet nog hoe groot de verrassing was toen ze haar dochter tijdens de gemeentelijke voorronde het podium zag beklimmen. Het waarom van haar geheimzinnigheid kan Rosalie niet goed verklaren, maar het getuigt wel van haar lef. Ze oefende telkens thuis, maar dat hebben haar ouders niet in de gaten gehad. Haar moeder ziet de humor er wel van in en is trots op haar dochter.

Leesvaardigheid van scholieren staat in de belangstelling, omdat het met die leesvaardigheid niet goed is gesteld. Rosalie werd door haar ouders vaak voorgelezen en haar eigen moeder werd op haar beurt vroeger ook voorgelezen. Ze denkt dat dit helpt om kinderen te interesseren voor taal. Rosalie leest tijdens de provinciale wedstrijd op 13 maart voor uit een boek met dubbele bodems: Luna, van Pieter Koolwijk. Als ze wint mag ze naar de landelijke eindronde.