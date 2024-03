Rosalie naar landelijke eindrondes voorleeswedstrijd

Door: Redactie

Voor Rosalie Onnes (11) van OBS Brinkschool in Haren is voorlezen een spel met haar stem om haar publiek te boeien. Maar er is méér: “Ik vind het leuk om kinderen mee te slepen in het verhaal”, zegt ze. Rosalie won de voorleeswedstrijd op school en later ook de gemeentelijke voorleeswedstrijd.

Op 13 maart deed ze mee aan de provinciale wedstrijd en won opnieuw. Ze mag 17 april met acht anderen meedoen aan de landelijke voorronde namens de provincie Groningen. De finales zijn 18 mei in Utrecht.

