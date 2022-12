Sa Capanna; 40 jaar familiebedrijf

Door: Redactie

In december 1982 maakte Haren kennis met de temperamentvolle Italiaan Ernesto Frau en zijn Nederlandse echtgenote Daniëlle. Ze namen (met de inmiddels overleden Paolo) de kort daarvoor gestarte pizzeria aan de Vondellaan over.

Sa Capanna is nu dus precies 40 jaar in handen van de familie Frau. De kinderen (Stefania, Francesco en Roberto) hebben het stokje inmiddels overgenomen. Sa Capanna is nog steeds een onmisbaar stukje Italië in Haren. De mijlpaal van 40 jaar werd 1 december in relatieve stilte gevierd, maar een foto op Haren de Krant mocht natuurlijk niet ontbreken: Congratulazioni!