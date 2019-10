Samenspel burgers en gemeente met zichtbaar resultaat

Door: Redactie

Inwoners van Onnen hebben afgelopen zomer zelf het initiatief genomen om de ‘foeilelijke’ betonblokken (die de snelheid uit het verkeer moeten halen) te vervangen door bloembakken. Zij vonden een gewillig oor bij het Gebiedsteam Haren van de Gemeente Groningen. Vrijdagochtend werden dertien bloembakken op hun plek gezet.

Janneke Geurts, één van de initiatiefnemers, loopt deze ochtend als een ware coördinator rond met ontwerpschetsen en geeft aanwijzingen aan de chauffeur van de heftruck. Hoveniersbedrijf Bartelds, zelf in Onnen gevestigd, heeft aan alle kanten meegewerkt aan deze actie. “Ze hebben het hout en de planten tegen kostprijs beschikbaar gesteld”, zegt Janneke Geurts. Een paar weken geleden konden vrijwilligers uit het dorp bovendien de bloembakken zelf in elkaar zetten, met hulp van medewerkers van Bartelds. Dertien bakken werden vervaardigd op het terrein van de hovenier en stonden sindsdien te wachten op deze vrijdag.

Rond negen uur is een begin gemaakt met het plaatsen van de snelheidsremmers in het centrum van Onnen. Een deel van de vrijwilligers was aanwezig om daar de reflecterende strips op te bevestigen. Het project is een mooi samenspel geworden tussen initiatiefrijke burgers, het lokale bedrijfsleven en de gemeente. “Ja, we zijn erg blij met de steun van de gemeente”, zegt Geurts. “We hebben ze een overzicht gegeven van de kosten en ze bleken bereid die voor hun rekening te nemen.”



In Onnen mag niet sneller dan 30 km/u worden gereden.

Op de foto bovenaan Janneke Geurts (in het felblauw) en Jan Ubels van Bartelds Hoveniers bij de bak.