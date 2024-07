Sassenhein gastvrij voor mensen met beperking: Samen Vissen

Door: Redactie

Hengelsportvereniging Sassenhein heeft een vissteiger waar mensen met een rolstoel kunnen vissen. Deze werd jaren geleden geschonken door Beatrixoord te Haren. Jacques Kruller maakt van die faciliteit graag gebruik om geregeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking uit te nodigen om ze een heerlijke middag aan de waterkant te bezorgen.

Woensdag was het weer zover. Een bus kwam uit Veendam aanrijden, met aan boord de vissers van Stichting Meander. Bij Sassenhein werden ze opgewacht door het team ‘Samen Vissen’. Dat is een initiatief van Sportvisserij Nederland, die deze sport toegankelijk wil maken voor iedereen.

Het werd een fijne dag, ondanks regenbuien. De vrijwilligers (allen ervaren vissers) hielpen de gasten en zorgden natuurlijk ook voor eten en drinken in het paviljoen. Jacques Kruller, al jaren als vrijwilliger verbonden aan de hengelsportvereniging, vindt het heerlijk om mensen een mooie dag aan het water te bezorgen. Hij zegt: “Als zorginstellingen dit lezen en interesse hebben, kunnen ze contact met ons opnemen. Dat kan via www.hcsassenhein.nl. We doen het graag.”