Column:

Door: Redactie

Schaakclub Haren verzorgt maandelijks twee schaakpuzzels. De bovenste is voor beginners. De onderste is moeilijker. Daarvan kun je de oplossing (de winnende zet) mailen naar puzzel@schaakclubharen.nl en zo meedoen aan de ladderwedstrijd. Aan het eind van het jaar verloten we een prijs onder de inzenders met de meeste goede oplossingen.