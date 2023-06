Nieuws:

Door: Sales

Schaakclub Haren verzorgt maandelijks 2 schaakpuzzels. De bovenste is voor beginners. De onderste is moeilijker. Daarvan kun je de oplossing (de winnende zet) mailen naar puzzel@schaakclubharen.nl en zo meedoen aan de ladderwedstrijd. Aan het eind van het jaar verloten we een prijs onder de inzenders met de meeste goede oplossingen.



Zwart speelt en wint.



Zwart speelt en wint.

Mail je oplossing naar

puzzel@schaakclubharen.nl.