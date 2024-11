Schaatsen op Raadhuisplein

Door: Redactie

“We gaan er een feestje van maken” roept Jochem de Josselin de Jong en wijst naar de plek waar tussen 6 december en 6 januari een nostalgische ‘ijsbaan’ zal staan op het Raadhuisplein in Haren.

Hij is één van de oprichters van sportcentrum The Gym, die een magische aantrekkingskracht heeft op mensen die gezond willen bewegen. The Gym is in het dorp ondernemer en verbinder tegelijk. Jochem en zijn collega’s hebben bijvoorbeeld nu het initiatief genomen voor die schaatsbaan, die ongetwijfeld een trekpleister zal worden en jong en oud zal samenbrengen op het plein. Ook dat is verbinden. The Gym investeert in deze baan en hoopt dit geld met softsponsoring weer deels terug te krijgen. De speciale schaatsen worden verhuurd. Op werkdagen kan er van 15.00-20.00 uur worden geschaatst op de kunststof baan. Jochem hoopt met scholen ook afspraken te kunnen maken over schaatsen buiten de openingstijden. In de weekends is de baan open van 12.00-17.00 uur. Uiteraard ontbreken Koek en Zopie niet. Jochem zegt op het idee te zijn gekomen na een bezoek aan een kerstmarkt in Bremen en een schaatsbaan die hij in Laren zag. “Ik dacht: waarom zou dit niet in Haren kunnen?”. Wie als vrijwilliger wil meehelpen of wil adverteren op de boarding kan zich melden via: join@thegymharen.nl:

Op de foto: Mark (links), Jochem (midden) en Jannick van The Gym op de plaats waar het in december ‘winter wonderland’ zal zijn.