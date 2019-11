Schaatsvereniging Scharlakenhof bestaat nog steeds

Door: Redactie

Het misverstand zal nog heel lang bestaan: tussen de IJsvereniging Scharlakenhof en de Schaatsvereniging Scharlakenhof zit een erg groot verschil, maar veel mensen denken dat het één club is.

De IJsvereniging zorgde sinds 1957 voor het ijs op de ijsbaan bij het Geertsemabos en is in 2017 formeel opgeheven. De Schaatsvereniging levert sinds 1966 de schaatsers en bestaat nog steeds. Onlangs is een nieuwe trainer begonnen, Hilde-Marije Dijkstra (31). Zij heeft een groep jonge talentvolle schaatsers onder haar hoede genomen.

Trainen

Schaatsen en fietsen zijn de twee takken van sport van Schaatsvereniging Scharlakenhof, die in Haren is gevestigd. Men organiseert trainingen en toertochten. Het schaatsen gebeurt niet meer op Harens ijs, maar in Kardinge. De eigen ijsbaan in Haren moest in 1997 wijken voor de aanleg van extra voetbalvelden. Hilde-Marije vindt Scharlakenhof een sfeervolle en gezellige vereniging.”Na de trainingen drinken we nog wat, ik ervaar wel degelijk het clubgevoel”, zegt ze. Ze traint een aantal jongens en meisjes van rond 13-16 jaar oud en daarbij gaat het om techniek en snelheid. “Ze kunnen al goed schaatsen, ik probeer ze nóg beter te maken.”

Welkom

De groep van Hilde-Marije schaatst momenteel geen wedstrijden, maar dat zou later weer kunnen gebeuren. Het is de vraag of dit jonge talent straks de kortebaan op gaat of marathons gaat rijden. Hilde-Marije: “Zelf vind ik marathons mooi. Het komt aan op tactiek en slimheid. Je moet tussen zeventig vrouwen je goede plekje vinden en je verstoppen achter iemand om uit de wind te blijven.” Wie zich wil aansluiten bij de trainingsgroep van Hilde-Marije kan even kijken op www.svscharlakenhof.nl