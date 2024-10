Actueel: Scharlakenhof op termijn weer in gemeentelijke handen – Haren behoudt haar zwembad

Door: Redactie

Vandaag is bekend geworden dat de gemeente Groningen zwembad Scharlakenhof in Haren wil behouden. Men voegt de daad bij het woord door op korte termijn 5 ton aan de exploitatiestichting SEZS beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan het gebouw. Daarmee had de stichting al respijt gekregen, maar het echt goede nieuws is nu dat de gemeente Groningen het zwembad over enkele jaren weer onder eigen hoede wil nemen. Waar de gemeente Haren in 2013 Scharlakenhof juist wilde afstoten, wil Groningen het weer gaan exploiteren om de voorziening duurzaam voor Haren te behouden.

Wethouder Inge Jongman is woensdag het nieuws persoonlijk gaan toelichten bij Piter Bakker (foto), voorzitter van de SEZS. Ze zei dat zwembaden in Groningen al onder druk staan en de bezoekers uit Haren niet zouden aankunnen. Daarom moet het bad in Haren blijven voortbestaan. Ze prees de stichting en haar vrijwilligers die sinds 2014 goed ‘op de winkel hebben gepast’ en dat voorlopig blijven doen. Piter Bakker erkent dat het bad in Haren allang gesloten was geweest als destijds de vrijwilligers de schouders er niet onder hadden gezet. De gemeenteraad moet zich in november uitspreken over dit plan.

Historie

In 2013 wilde de gemeente Haren het bad sluiten, maar toen de stichting SEZS zich aandiende was men bereid een lening van 7 ton te verstrekken (looptijd 10 jaar) en een jaarlijkse subsidie van 138.000. Volgens Bakker is uiteindelijk 1,4 miljoen in het gebouw gestoken, maar werd het nu hoog tijd voor nieuw onderhoud. “En dat kunnen wij niet zelf betalen”, zegt hij. De afgelopen jaren bleven de bezoekersaantallen op peil, maar had de stichting moeite betaalde zwemdocenten aan te trekken. Ook een lekkend dak en hoge energielasten speelden de stichting parten. De reddingsboei die de gemeente nu toewerpt is dan ook zeer welkom en noodzakelijk.



Piter Bakker van SEZS is blij met de koers die de gemeente nu inzet. Haren behoud zijn zwembad en dat was volgens hem altijd het doel van de stichting.



Wethouder Inge Jongman