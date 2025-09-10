Schoenmaker komt niet terug in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Het is Roelof Robbe niet gelukt om het pand aan de Meerweg 5, waar voorheen schoenmakerij Pater was gevestigd, aan een nieuwe schoenmaker te verhuren. Hij had de winkel opgeknapt en de machines laten staan, maar er kwam geen schoenmaker opdagen om dit ambacht in Haren voort te zetten.

Robbe is nu eigenhandig begonnen met de renovatie van de winkel en de brandveiligheid te verbeteren. “Ik hoop dat zich snel een huurder meldt”, zegt hij. De winkel behoort bepaald niet tot de duurdere panden: De huurprijs is het eerste jaar 950 euro exclusief BTW per maand daarna 1200,- exclusief BTW per maand.

Ondernemers die zich in Haren willen vestigen treffen informatie aan op www.wonenbijrobbe.nl (’te huur’)