Schrijfster te gast op 5 november in Ontmoetingskerk Haren

Schrijver en kunstschilder Aafke Steenhuis (1946) spreekt op dinsdagavond 5 november (19.30 uur) in Haren over haar werk. Deze maand verschijnt bij kunstuitgeverij Philip Elchers in Groningen haar dichtbundel ‘Mien moeke’. Over dat boek en ook haar eerdere werk vertelt zij in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg in Haren.

Na de dood van haar moeder, in oktober 2018, heeft Aafke Steenhuis veel Groningse gedichten geschreven die in deze jongste bundel zijn opgenomen. Die gedichten dienden zich maandenlang als een onderaardse, dwingende stroom aan, met veel oude Groningse woorden en zinnen die naar de oppervlakte kwamen. Aafke sliep met pen en papier en ook op de fiets had ze die bij zich. De verhalende gedichten gaan over het leven van haar moeder in Delfzijl en Zuidhorn, en over Aafkes eigen jeugd. Het boek is geïllustreerd met tekeningen van Aafke.

Ook zal Aafke vertellen over Wie ben je? Dagboeken en zelfportretten. Jan Joost Teunissen zal enkele korte gitaarcomposities spelen.. De lezing in Haren is een initiatief van het Nutsdepartement Groningen en Haren en de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren.

Aafke Steenhuis is geboren in Delfzijl, opgegroeid in Zuidhorn, ze studeerde Nederlands en Spaans in Groningen, woonde met haar man Jan Joost Teunissen in Noorddijk. In 1973 werkten ze in de landhervorming in Chili en schreven er hun eerste boek over. Nu wonen zij al jaren in Amsterdam. Aafke werkte aanvankelijk als journaliste bij De Groene Amsterdammer, later als schrijfster en als schilder. Ze heeft ruim 20 boeken geschreven. Verschillende van haar boeken gaan over de provincie Groningen: zoals Stemmen van Groninger dijken, Verhalen van het Groninger Ommeland, Het lied van de Eems, De Eems – een stroom van beelden, Windjammers in Delfzijl. En nu: Mien moeke – Heur leven in toal en taikens. Zie ook: www.aafkesteenhuis.nl.

Dinsdag 5 november 2019, aanvang 19.30 uur

Lezing Aafke Steenhuis over haar werk als schrijver en kunstschilder

Entree € 7,00, leden Nut gratis

Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, Haren

Reserveren tot 4 november (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl