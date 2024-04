Scooter-oerwoud Felyx en Check.

Door: Redactie

Het centrum in Haren is (nu nog) een lustoord voor automobilisten die hun voertuig op de Rijksstraatweg parkeren, soms schots en scheef, waar het niet is toegestaan. Een gebrek aan handhaving heeft geleid tot deze parkeercultuur. Maar de berijders van deelscooters kunnen er ook wat van.

Op meerdere plekken in Haren, maar vooral in het centrum nabij het Raadhuisplein, is het soms (zoals gisteren) een oerwoud van scooters. De tijdelijke berijders parkeren ze op plaatsen waar de doorgang erdoor wordt belemmerd. Nu moeten we niet op alle slakken zout leggen, want deelscooters zijn een welkome bijdrage aan schone mobiliteit. Echter is het wenselijk dat berijders zorgvuldig de plaats kiezen waar ze de scooter achterlaten.

De bedrijven achter de deelscooters, Check en Felyx, hebben er belang bij dat de overlast niet uit de hand loopt. Op haar website besteedt één van de twee getoonde bedrijven (Felyx) aandacht aan het fout of slordig parkeren. Met foto’s wordt getoond hoe je vooral niet moet parkeren. Men werkt met een systeem waarbij klagers een foto kunnen sturen, waarop het kenteken van de foutparkeerder is te zien en het tijdstip. Felyx kan dan eenvoudig checken wie de dader is en deelt zelfs boetes uit.

In Haren is dat allemaal nog niet tot de parkeerders doorgedrongen, getuige deze foto’s die de redactie ontving. Gemaakt op 22 april. Het lijkt een abc-tje: BOA’s zouden hierop moeten toezien. Echter staat er geen bord met een parkeerverbod voor tweewielers. Dus is handhaven lastig.