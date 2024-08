Seniorenmarkt Harens Goud vrijdag 30 augustus

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 30 augustus vindt weer de jaarlijkse Seniorenmarkt plaats.

Rondom de Dorpskerk in Haren wordt op vrijdag 30 augustus de derde editie van deze informatieve en gezellige markt gehouden. Met muziek, activiteiten en heel veel informatie toegespitst op de doelgroep is dit hét evenement voor senioren in Haren! De Seniorenmarkt is van 12:00 tot 17:00 uur. De seniorenmarkt wordt georganiseerd door Huis van de Sport en Ondernemend Haren die met het initiatief Harens Goud senioren, ondernemers en inwoners van Haren met elkaar willen verbinden.