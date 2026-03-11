Simon laat zien hoe hij zijn huis optimaal heeft geïsoleerd

Door: Redactie

Wat komt er allemaal kijken bij het isoleren van een oudere woning? U kunt het antwoord waarschijnlijk horen bij Simon in Haren op zaterdag 14 maart! Simon vertelt tijdens het Open Huis bij hem thuis meer over de aanpak, de kosten en de resultaten.

Tijdens de Nationale Duurzame Huizeroute komende zaterdag 14 maart (www.duurzamehuizenroute.nl) zijn er weer heel veel huizen te bezoeken om inspiratie op te doen voor mogelijkheden voor energiemaatregelen in je eigen huis.

Speciaal voor de doe-het-zelvers onder onze inwoners die zelf met hun huis aan de gang willen is er een interessant huis om te bezoeken in Haren. Simon, ook al jaren actief als energiecoach binnen de gemeente, heeft geheel eigenhandig zijn oude huis uit 1921 volledig geïsoleerd.

Hij wil op 14 maart graag zijn kennis en kunde delen met mensen met ambitie om ook zelf aan de slag te gaan. Door de grote belangstelling is er een tweede ronde gepland. De ronde van 13.30 uur zit al vol, maar er zijn extra plekken om 10.00 uur.

Aanmelden: www.duurzamehuizenroute.nl

Ook: https://duurzaamgroningen.nl/events/themamiddag-over-isoleren-haren