Sint en Piet in het dorp 23 en 30 november

Door: Redactie

Ondernemend Haren organiseert net als ieder jaar een gezellige intocht, waarbij een gebarentolk aanwezig is.

23 november

13.30 uur aankomst begin van het dorp (t.h.v. Julianalaan).

Te voet naar Raadhuisplein, aankomst podium: 15.00 uur. Gebarentolk aanwezig!

Let op: Sint is zijn boek over Harense kinderen kwijt, doordat de bezorgdienst het in een winkel heeft afgeleverd. Maar in WELKE winkel? Zoek je mee in de etalages? Het boek zit in een gouden doos met een RODE letter S erop (foto). Schrijf de naam van de winkel op een briefje en doe dat in je schoen of in de Sint-brievenbus bij de kerktoren.!

Let op: ouders van kinderen met een allergie kunnen zakjes snoep (voorzien van naam) inleveren bij Bistro Heerlijk. Tijdens de intocht kunnen de kinderen deze aantreffen op de Pepernoot Fabriek.



30 november

10.00-16.00 uur: Op de foto met Sint en Piet in de werkkamer (Dorpskerk).

Gratis kaartjes met tijdsafspraak zijn af te halen bij de Dorpskerk vanaf 9.15 uur. Kinderen kunnen de hele dag meedoen aan spellen voor de Pieten Academie en daarbij verdienen ze een cadeautje!

Let op: Sint en Piet komen deze dag om 11.00 en 15.00 uur een half uurtje naar buiten om kinderen zonder kaartje te begroeten!

Let op: Doe je Sint-kleurplaat in de rode brievenbus bij de kerktoren! De mooiste wordt beloond met een huisbezoekje van Sint en Piet op 30 november om 16.30 uur. De kleurplaten worden door Piet ook opgehangen in de slaapkamer van Sint in de Brinkhorst 112, kom kijken voor de ruit!

Extra: om 17.45 uur is er een fakkeloptocht met Sint en Piet vanaf het Anjerplein in Haren. Organisatie: Ons Belang.