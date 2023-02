Sint Nicolaasschool Haren in actie voor Giro555

Nieuws:

Door: Redactie

De leerlingen van de Sint Nicolaasschool in Haren komen in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syriƫ. Ze starten op de landelijke actiedag, woensdag 15 februari, met een flessenactie.

De leerlingen gaan langs de deuren om lege statiegeldflessen in te zamelen om zo zoveel mogelijk geld op te halen voor Giro555. In de school staat een groot bord waarop alle flessenbonnetjes van de verschillende supermarkten opgehangen worden. Na een week worden de bonnetjes ingeleverd en het bedrag gestort op het landelijke gironummer.

De leerlingen hopen met de flessenactie een flink bedrag op te halen, want hulp is dringend nodig in het getroffen gebied. De afgelopen dagen is er ook op school gesproken over de ramp. Veel leerlingen gaven toen aan graag in actie te willen komen. De actie van de Sint Nicolaasschool duurt een week.