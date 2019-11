Sinterkerst in de Biotoop 24 november

Nieuws:

Door: Redactie

Een optreden van een koor met mensen die niet kunnen zingen? Een interactieve voorstelling? Duurzame cadeautjes van lokale makers? Je vindt het allemaal tijden het SinterKerstFestival op 24 november in de Biotoop te Haren.

Al voor de vierde keer organiseert Altijd Jarig een SinterKerstFeestje in Vleugel F van de creatieve broedplaats. Met dit jaar een optreden van Koor Geen Gehoor, een mee-speel, -doe, -dans en -zing voorstelling over de SinterKerstMan van stichting KAT, leuke workshops en natuurlijk weer een markt vol bijzondere cadeautjes. Denk bijvoorbeeld aan boxershorts gemaakt van oude overhemden, vogeltaartjes, sieraden, lokaal gebrouwd bier, verantwoorde kleding, thee en vegan chocolade. En dit alles lekker binnen! Het gaat weer een gezellig feestje worden.

Het SinterKerstFestival is op zondag 24 november in Vleugel F van de Biotoop te Haren. Hij is van 12 tot 17 uur, er is parkeergelegenheid vlakbij en de entree is gratis.