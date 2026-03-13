Sleuteloverdracht nieuw IKC aan Rummerinkhof

Door: Redactie

OBS Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren gaan samenwonen in een gloednieuw gebouw aan de Rummerinkhof. Op de plek waar in de jaren 70 Chr. Mavo De Schalm werd gebouwd en waar later het Zernike Juniorcollege was gevestigd, heeft het bedrijf Hesco Bouw in ruim een jaar een nieuwe school neergezet. Wethouder Carine Bloemhoff (GroenLinks-PvdA) Onderwijs) gaf in januari 2025 het startschot van de bouw en was blij dat zij reeds nu aanwezig kon zijn bij de sleuteloverdracht.

Historie

Met dit plechtige moment komt een eind aan een jarenlange worsteling van OBS Brinkschool die aan de Oude Brinkweg uit haar voegen barstte. De laatste jaren werden onder- en bovenbouw zelfs gesplitst over twee locaties (Oude Brinkweg en Hertenlaan). De worsteling was destijds trouwens breder. In de periode 2015-2019 kwam de gemeente Haren er nog niet uit. Men wilde de school wel groter huisvesten, maar waar? En als dat de Rummerinkhof zou worden, zou dit niet een onacceptabel verkeersdruk op dit wijkje leggen? In 2018 leek iedereen het structureel oneens met elkaar en liepen emoties op. Het moet gezegd worden dat de gemeente Groningen vanaf 2019 de Gordiaanse knoop enigszins wist te ontwarren. Een verkeerplan, deels nieuwbouw voor de jenaplanschool ’t Wilde Woud en een nieuw huis voor zowel Brinkschool als Stichting Kinderopvang Haren. In betrekkelijke rust konden de plannen worden voorbereid en kon de bouwplaats op 17 januari 2025 worden overgedragen aan de aannemer.

Het nieuwe complex heet IKC De Brink. Daar kunnen dus de jongste kinderen al terecht (kinderopvang) en die kunnen er blijven tot en met groep 8. Wethouder Carine Bloemhoff glom ook wel een beetje van trots tijdens haar toespraak. Ze memoreerde dat de gemeente de laatste jaren heel wat scholen heeft verbouwd of nieuw gebouwd. Maar deze locatie heeft een speciaal plekje in haar hart, zei ze. De aanloop hiernaartoe was zoals gezegd hectisch en het was één van de eerste locaties waar zij als wethouder mee aan de slag ging na de herindeling van Groningen en Haren. Ze zei het niet letterlijk, maar je zou het IKC De Brink kunnen zien als het eerste grote scholenproject in de voormalige gemeente Haren, dat geheel onder regie van Groningen werd voltooid.

11 mei

Directeur Rudie Bilder van de (voormalige) Brinkschool kondigde aan dat de lessen vanaf 11 mei zullen starten in het nieuwe gebouw. Dat is op zich al een mijlpaal, want eindelijk worden alle kinderen van de school herenigd. “Voor groep 8 is het wel een beetje vreemd”, zei hij. “Die zullen hier maar zes weken les krijgen.” Om die reden gaf de wethouder deze groep, aanwezig bij de plechtigheid, een primeur: als eerste klas de school bezichtigen.

Het gebouw

Dan de het gebouw zelf: de sfeer valt te omschrijven als licht, ruim, zonnig geel en een vleugje groen. Een belangrijke functie is de inpandige gymzaal, waardoor kinderen niet meer per fiets naar elders moeten voor de gymles. Erik Hartlief van Sport 050 vertelt dat de gymzaal in de avonduren en de weekenden wordt beheerd en verhuurd door zijn organisatie, zoals dat overigens ook met andere sportaccommodaties gebeurt. Verder valt natuurlijk een speelplaats op het dak op.

Om 11.15 uur was het zover: een reusachtige sleutel ging van de aannemer over in handen van directeur Rudie Bilder, die deze als een trofee toonde aan de kinderen. Zijn gebaar werd als een olympische overwinning beloond met applaus. Vandaag komt een eind aan een hoofdpijndossier. De gemeente kondigde aan nu aan de slag te gaan met de Quintusschool in Glimmen.