Slimme vossen in Haren

Door: Redactie

Natuurwaarnemer Johannes Ruben uit Haren ziet de mooiste dieren vanaf zijn balkon in de wijk Maarwold, maar ook op andere plekken in Haren. Zoals in de Wolddeelen, waarover toevallig Old Go deze maand een artikel heeft geschreven voor Haren de Krant. De Wolddeelen ligt tussen Friescheveen en de A28.

Daar spotte Ruben tussen 2019 en 2025 maar liefst 36 keer een vos, waarvan één keer een stelletje. Hij legt al zijn waarnemingen vast op www.waarneming.nl

Heeft u ook leuke waarnemingen gedaan in de natuur in of rond Haren? Mail ze naar redactie@harendekrant.nl en we zetten de leukste online.